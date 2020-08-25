توم كروز يحلق في السماء بـ"مهمة مستحيلة"

رصدت الكاميرات الممثل الأمريكي توم كروز وهو يؤدي مجموعة من الحركات الخطيرة في فيلمه الجديد Mission: Impossible 7 "المهمة المستحيلة 7".

وبحسب موقع "ذا نيوز" الأمريكي، أثار مشهد قفز "كروز" من فوق دراجة نارية في ضواحي بلدة أكسفوردشاير الإنجليزية ذهول الجمهور، إذ بدا النجم وكأنه يحلق في السماء، بعد قيادته الدراجة على منحدر طوله 650 قدمًا، قبل أن تطير المركبة في السماء وفوقها توم كروز.

ويعود تصوير فيلم الأكشن بعد أسابيع من تعطيله تخوفًا من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

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وذكر الموقع أن مشهد الأكشن الجديد الذي يصوره "كروز" بنفسه تكلف ملايين الدولارات، وهو ما يجعله واحدا من أعلى المشاهد التي صُورت في بريطانيا تكلفةَ على الإطلاق.

وأشاد الجمهور بالمشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتفى بعضهم بقدرة النجم ذي الـ58 عامًا على تنفيذ مشاهده الخطرة بنفسه حتى الآن.

فيلم "المهمة المستحيلة 7" من بطولة توم كروز وريبيكا فيرجسون وسايمون بيج.



