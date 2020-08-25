أمينة خليل تشهد العرض الخاص لـ"توأم روحي" وتُشيد بحسن الرداد

وصلت الفنانة أمينة خليل العرض الخاص لفيلمها الجديد «توأم روحي»، المقام حاليا، في أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر، معربة عن سعادتها بعرض الفيلم، قائلة: «كنت متحمسة لهذا اليوم الذي يعرض فيه الفيلم بالسينمات»، موضحة أن بطل العمل حسن الرداد فنان رائع ويتقن عمله جيدا.وبسؤالها عن تأثير فيروس كورونا على الفيلم، أجابت أمينة خليل بأن هذا الوباء لم يؤثر مطلقا عليه لأنه تم تصويره قبل الفيروس، ويوم واحد فقط في التصوير تم بعد هذا الوباء، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، كما أعربت عن سعادتها بردود الأفعال التي استقبلتها حول مسلسلها «ليه لأ» الذي تم عرضه مؤخرا.



وتواجد في العرض الخاص بطل العمل حسن الرداد وعائشة بن أحمد ومحمود عبد المغني، والشاعر صابر كمال الذي قام بكتابة أغنية الفيلم «حلم حياتي» التي قام بغنائها وائل جسار وألحان محمد يحيي وتوزيع أشرف محروس.



يذكر أن آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

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