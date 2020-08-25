شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتظر جاستن بيبر مولده الأول من زوجته هيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع جاست جيرد تقريرا، تحدث فيه حول توقع استقبال جاستن بيبر لمولوده الأول من زوجته هيلي العام المقبل، وذلك بعدما قام بيبر بنشر صورة له على حسابه بموقع انستجرام بصحبة طفلة شقيقته الرضيعة، وهو ما دفع النجم ذا روك بالتعليق على الصورة بأنه في انتظار مولود بيبر الأول العام المقبل، وهو ما جعل العديد يتوقعون أن بيبر سيعلن قريبا عن خبر سعيد وهو ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.

من جانب آخر قرر نجم البوب الشهير جاستن بيبر ألا يترك حقه، وذلك بعد أن تم التشهير به من قبل فتاتين، أكدت كل منهما أن بيبر اغتصبهما، فقد اتخذ نجم البوب البالغ من العمر 26 عاما إجراءات قانونية ضد فتاتين ادعيا أنه اعتدى عليهما جنسيا، وفاز جاستين بيبر بالجولة الأولى في قضية التشهير، حيث منحت محكمة لوس أنجلوس العليا طلب لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" لتحديد الأشخاص الذين قاموا بإنشاء الحسابات التي وجهت الاتهامات لبيبر، وذلك وفقا لـ NBC News.

Advertisements

وحسب موقع "ديلي ميل" سوف تساعد المذكرة الموجهة لـ"تويتر" فى التعرف عليهم، لكن قد يستغرق الأمر أشهر للحصول على المعلومات.

من جهة أخرى أشار موقع لـ TMZ أن جاستن بيبر يعتقد أن حسابين على وسائل التواصل الاجتماعي ، في الواقع ، يمكن أن يديرهما نفس الشخص ، ويسعى النجم الشهير للحصول على تعويضات بقيمة 20 مليون دولار، بواقع 10 ملايين دولار لكل قصة تشهير نشرت عنه.