ياسمين صبري مُتهمة بتقليد زوجة كريستيانو رونالدو

متابعة بتجــــــــــــرد: لفتت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار بسبب مجموعة صور نشرتها مؤخراً على حسابها على “إنستغرام” وظهرت فيها بإطلالات صيفية أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وأثارات الانتباه بآخر هذه الإطلالات حيث ظهرت وهي تقف على أحد الشواطئ مرتدية فستاناً أحمر مكشوف الظهر وحققت أكثر من 381 ألف إعجاب. وتناقل الصورة بعد هذا عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات. وأطلقت بهذا موجة من التعليقات وركز بعضها على ما اعتبره المتابعون الشبه الكبير بين الفنانة وبين جورجينا زوجة نجم كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو. ورأى بعضهم أنها أكثر جمالاً منها فيما أشار آخرون إلى أنها تقلدها.

ومما كتب في التعليقات: “جورجينا الغلابة” و”تقلد جورجينا” و”تقلد حبيبة كريستيانو”. ويشار إلى أن الفنانة تألقت قبل هذا بفستان أبيض من الدانتيل أرفقته بقبعة شمسية كبيرة باللون نفسه وحققت أكثر من 611 ألف إعجاب.

كذلك أبهرت المتابعين بفستان واسع مصنوع من قماش ناعم ملكي ومزين بنقشات كثيرة متداخلة. وحصلت من خلال هذا اللوك على اعجاب أكثر من 619 ألف متابع.