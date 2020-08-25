بالفيديو – تذكروا مهنة أحلام قبل الفن والشهرة

متابعة بتجــــــــــــرد: استعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صوّر للنجمة الإماراتية أحلام على هامش مشاركتها في الموسم الأخير من برنامج المواهب الشهير The Voice وردت فيه على العديد من الأسئلة التي تتعلق بحياتها الأسرية.

وقالت إنه كان عليها تحمل الكثير من المسؤولسات العائلية بعد وفاة والدها حيث كانت تتابع دراستها في مرحلة قبل الظهر وتقوم بالتدريس في فترة ما بعد الظهر. ولفتت إلى أنها مارست 10 مهن في ذلك الحين.

ورغم أن الفيديو نشر في وقت سابق إلا أنه أحدث ضجة مجدداً على الحسابات التي أعادت عرضه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وفي هذا السياق أثنى الكثير من المتابعين على قوة إرادة الفنانة وإصرارها لكي تصبح من أكثر فنانات العالم العربي شهرة ونجاحًا.