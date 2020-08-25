وعد تتلقى طلب زواج عنصري وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة السعودية وعد أثار موجة من الجدل في أوساط المتابعين. وفيه ظهرت وهي تقود سيارتها مشيرة إلى انها تلقت عرض زواج غريب.

وقالت إن أحدهم طلب الارتباط بها لافتاً إلى أنه يفعل هذا رغم أنه أبيض البشرة وأنه أصغر منها سناً وابن قبيلة. وأضاف أن أهله قد لا يقبلون هذا الارتباط وأنه يريده رغم ذلك.وتوجهت إليه بالقول: “إنت تتكلم عن أي زمن؟ إحنا في 2020” وسخرت منه واصفة إياه بالمريض.

وتفاعل معها الكثيرون واستغرب بعض المتابعين طلب الشاب واعتبروا أنه ينطوي على العنصرية. وفي المقابل شكك آخرون في حقيقة تلقي الفنانة هذا العرض معتبرين أنها تدعي هذا للفت الأنظار. ورأى فريق ثالث أن الشاب على حق وأنها فعلاً سمراء البشرة وكبيرة في السن.

ومما جاء في التعليقات: “ترى محد يرسلهم بس إذا مالقوا سالفة يسولفونها بالسناب قالوا واحد يرسلي” و”طيب واذا قال انتِ سمرا وكبيرة عادي ماكذب الرجال” و”يلا سالفة جديدة زين لقيتيها ليتك ساترة نفسك وحاشمتها” و”غالباً الي يتزوج أصغر منه لأسباب أما يبغاها عشان مالها ويستغلها أو ممكن حبها وأعجب في شخصيتها”.