ماذا قالت أمل عرفة عن الخلاف بينها وبين باسم ياخور؟

متابعة بتجــــــــــــرد: ردت الفنانة السورية أمل عرفة على السؤال الذي يطرحه الكثير من المتابعين عن حقيقة وجود خلاف بينها وبين مواطنها الفنان باسم ياخور. وجاء هذا خلال لقاء أجري معها عبر الهاتف في أحد البرامج.

وقالت إنه لا خلاف بينهما مضيفة أن لا اتصال أيضاً بينهما وأنها تعرف بعض أخباره المهنية من دون أن تتواصل معه.

واشارت إلى أنها تشعر بالفرح عند تحقيقه النجاح. وعما إذا كان يبادلها بالمثل رأت أنه على المذيع أن يسأل الممثل قبل ان تعلق بأنه لا عجب في أن يفرح لنجاحها بدوره. ويبدو أن هذا التلعيق أثار المزيد من الفضول لدى المتابعين الذين انقسموا بين من رأوا أن الفنانة تقول الحقيقة ومن اعتبروا أنها تحاول عدم التحدث بصراحة عن الخلاف.

ويشار إلى ان أمل تشارك حالياً في مسلسل “شارع شيكاغو” الذي يثير موجة كبيرة من الجدل بسبب مشاهد يرى بعض المتابعين أنها جريئة. ومنها ذلك الذي جمع الممثلة وزميلها مصطفى المصطفى الذي ظهر برفقتها في مشهد وهو يقوم بتقبيل قدمها.