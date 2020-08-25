لقاء سري بين براد بيت وأنجلينا جولي.. فما السبب؟

رغم انفصال النجمين الأمريكيين براد بيت وأنجلينا جولي منذ 4 أعوام، فإن الثنائي التقيا مرات معدودة سريا لمحاولة حل الخلاف حول حضانة أبنائهما الـ6 وديا، آخرها في يونيو/حزيران الماضي، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.

بمرور الأعوام، ازداد الخلاف بين الثنائي ضراوة، إلا أن عام 2018 شهد لقاء سريا بين براد وأنجلينا في منزل الأخيرة، في محاولة لحل النزاع لكنه لم يسفر عن شيء.

وبحسب "ميرور"، تجدد اللقاء في يناير/كانون الثاني 2019 في منزل صديق مشترك في بيفرلي هيلز، لكنه لم يحل الخلاف أيضًا.

Advertisements

في وقت لاحق من عام 2019، أعلن القاضي كلا الزوجين وصيًا على الأبناء الـ6، لكن هذا الحكم لم يحل النزاع، واستمرت قضية الانفصال قائمة.

وذكر الموقع أن مرض ابنتين من أبناء براد وأنجلينا مؤخرًا، أدى إلى اجتماعهما بلقاء سري جديد في شهر يونيو/حزيران الماضي.

شوهد براد بيت على متن دراجة نارية يغادر منزل أنجلينا، وتداولت تقارير إخبارية أن الثنائي التقى في اجتماع دام ساعتين، للتباحث حول كيفية حل نزاع الانفصال دون أمل.

وحتى الآن، مازال براد وأنجلينا مختلفين حول الاتفاقات المادية للانفصال وحقوق الحضانة ورعاية الأطفال.