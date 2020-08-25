فيلم "باتمان" الجديد.. 5 مفاجآت في الإعلان التشويقي

طرحت شركة دي سي أول إعلان تشويقي للفيلم المنتظر The Batman "باتمان"، لتخلق حالة تشوق لدى الجمهور المتحمس لمعرفة أي تفاصيل جديدة عن فيلم البطل الخارق.

موقع "سينما بيند" الأمريكي يحاول في التقرير التالي تحليل الإعلان التشويقي وكشف غموض الأسئلة التي يتضمنها..



باتمان قاتل؟





يظهر باتمان (روبرت باتينسون) في الإعلان التشويقي وهو يهدد أحد أعضاء العصابة بشكل عنيف مما قد يجعل المشاهد يتساءل عما سيقدم عليه باتمان في الفيلم؟

على عكس أبطال مارفل، يلجأ باتمان للعنف أحيانًا لكن القتل احتمال بعيدًا، فهل نشهد تحول باتمان في الفيلم المقبل إلى قاتل في سبيل تحقيق العدالة؟



باتمان عمره عامان

أكد مخرج الفيلم في لقاء حديث أن باتمان في الفيلم المقبل لن يكون خبيرًا كما شاهدناه في أعمال سابقة، فهو في بداية تحوله إلى البطل المقنع باتمان، وتحديدًا في العام الثاني على ارتدائه قناع الوطواط.

وأوضح المخرج أن سر اختيار هذه الفترة في حياة باتمان يكمن في محاولة رسم طريق البطل الخارق ومعرفة كيف تحول من بروس وين إلى البطل الخارق الذي نعرفه حاليًا.



أشرار الفيلم





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يتتبع الفيلم محاولات باتمان الكشف عن صلة أهله بالفساد المتأصل في مدينة جوثام، حيث يركز على جذور بروس وين كمحقق.

وخمن الموقع أن المخرج مات ريفيس قد يكون استمد الإلهام لحبكة الفيلم من لعبة فيديو حديثة تدور حول علاقة والد باتمان توماس، بمنظمة إجرامية ضخمة، وما يؤكد هذه النظرية هو صوت الشرير "ريدلر" في نهاية التريلر يخاطب باتمان بقوله: "أنت أيضًا جزء من هذا"، وهو ما قد يعني أنه جزء من فساد مدينة جوثام.

يمنحنا الفيلم الجديد نظرة على أصول أشهر الأشرار الذين واجههم باتمان في الأفلام السابقة، إذ يتضمن الفيلم المهرج ريدلر والبطريق وكات-وومن.



زي باتمان





أوضح المخرج أن عباءة باتمان ليست حديثة مثل تلك التي تظهر في أفلام جديدة، لأنه يعود بالزمن للوراء في هذا الفيلم، إلى بدايات باتمان، وهو ما يعني أن البدلة التي يرتديها قد تكون من صنعه شخصيًا.



باتمان عدو الشعب

على عكس الأفلام السابقة، يخشى سكان جوثام شخصية باتمان ولا يحتفون به، فهو بالنسبة لهم شخص غريب الأطوار يتجول ليلًا مرتديًا عباءة وطواط ويضرب العامة.

بمرور الوقت، نشاهد تحول باتمان إلى أسطورة، إلا أننا في هذا الفيلم قد نشاهد النسخة التي لا يشعر أهل جوثام بوجودها، النسخة التي لا تبث الأمل في المدينة، وفقًا للمخرج مات ريفيس.



