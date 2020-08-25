شكرا لقرائتكم خبر عن إيلين دى جينيريس ترفض التعليق على طرد 3 منتجين من برنامجها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين بموقع ديلي ميل الإعلامية إيلين دي جينيرس أثناء خروجها من أحد المطاعم في سانتا باربرا، وعندما قال لها إن معجبيها يريدون معرفة تعليقها علي طرد 3 من كبار منتجي البرنامج علي خلفية اتهامات ببيئة عمل سامة داخل برنامجها، رفضت التعليق وقالت أنها ستتحدث إلي معجبيها.

وكانت إيلين دى جينيريس اعتذرت للعاملين فى برنامجها، حيث قالت: "من أول يوم فى العمل بالبرنامج قبل 17 عاما ونحن عاهدنا أنفسنا أن يكون البرنامج مكان للسعادة، ولن يرفع أحد صوته على أحد وسيعامل الجميع باحترام، لكن من الواضح أن شيئًا ما تغير، وأشعر بخيبة أمل عندما علمت أن الأمر لم يكن كذلك".

وأضافت "أنا آسفة أى شخص يعرفنى يعرف أنه لا أحد عكس ما أؤمن به ولم أكن أتمكن من تحقيق النجاح الذى حققته بدونكم".

وكان موقع ديلى ميل ذكر قول أحد الموظفين السابقين في برنامج إيلين دي جينيريس أن الموظفين بالبرنامج لم يكن لهم الحق فى النظر إليها أو التحدث معها، وأن فريق عمل إلين دى جينيريس هو فقط الذى كان يتفاعل معها ويضحك علي نكاتها، الأمر الذي كان يجعله هو وزملاءه يطالبونهم بالهدوء أثناء التصوير. ويأتى ذلك ضمن التحقيقات التى فتحتها WarnerMedia مع موظفين حاليين وسابقين في البرنامج للوقوف على الشكاوى المنسوبة لمقدمة البرنامج والتي تتضمن سوء المعاملة والعنصرية والتميز.