محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة سميرة سعيد فيديو جديد مع ابنها شادي عبر حسابها على إنستجرام. الفيديو كان للإعلان عن انضمامها لتطبيق "تيك توك". Advertisements وظهرت سميرة في الفيديو وهي تعوم في حمام السباحة، ثم أعلنت انضمامها لـ"تيك توك". وحين يظهر ابنها شادي وسط المياه بجوارها، تقوم بإغراقه في المياه. وحرصت الفنانة سميرة سعيد، مؤخرا، على تهنئة ملك المغرب، بعيد ميلاده، الذي يوافق الجمعة ٢١ أغسطس.

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كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة ابنها.. سميرة سعيد تعلن انضمامها لـ"التيك توك" بطريقة كوميدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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