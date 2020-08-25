صورة| محمد إمام: "اللي جاي أقوي".. وفيفى عبده تدعو له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان محمد إمام صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وهو يمارس التمارين الرياضية، أمام البحر.

وعلق إمام على الصورة: "اللي جاي أقوى، توكلنا على الله".

وردت الفنانة فيفي عبده في أحد التعليقات: "‏ربنا يديك الصحة يا محمد ويخليك لينا يا رب".

وأعلن محمد إمام مؤخرا عن تعاقده على مسلسل "الملك" للمنافسة في رمضان المقبل، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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