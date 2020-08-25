هند صبري توجه رسالة للنساء: "ستقابلين في مشوارك نساءًا قويات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرصت الفنانة التونسية هند صبري، على توجيه رسالة للنساء، عبر حسابها على تويتر.

ونشرت "هند" صورة لها عبر حسابها، وعلقت: "ستقابلين في مشوارك نساءًا قويات، قادرات، فخورات، سوف يلهمنك، سوف يشجعنك ويرجعن لك صوتك".

يذكر أن هند صبري، فازت مؤخرًا بجائزة أفضل ممثلة سينما لعام 2020، وذلك عن فيلم "الفيل الأزرق 2"، ضمن حفل توزيع جوائز السينما العربيةACA، والذي أقيم على طريقة البث المباشر بسبب جائحة فيروس "كورونا.

فيلم "الفيل الأزرق 2" من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، ونيللي كريم، وتارا عماد، وأحمد خالد صالح.

