ريان جيلر يعلق على تورطه في خلاف مشاعل الشحي وأحمد خميس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج نجم السوشال ميديا السعودي ريان جيلر، لتوجيه رسالة يرد بها على أنباء تورطه في أزمة الخلاف بين الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، وزوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، مستعينًا بأحد منشورات "فوشيا" عبر حسابه في تطبيق "سناب شات" تحت عنوان: "تلاسن أحمد خميس ومشاعل الشحي يضع ريان جيلر في ورطة"، ليعلق قائلًا: "شماعة أغلاط العالم أجمع = ريان جيلر".

وحسم ريان أيضًا الجدل بشأن ما أُثير ضده من اتهامات بأنه متورط في الخلاف بين مشاعل الشحي وأحمد خميس، بعدم زجّ الإيراني شهاب مرتضى غفوري الشهير بـ"شهاب ملح إنستغرام" باسمه في ذلك ومنه انطلق المتابعون يكيلون له التهم في هذا الشأن.

وكتب ريان جيلر منشورًا آخر عبر حسابه في "سناب شات" بدأه بالآية القرآنية التي تقول: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، معقبًا: "تشويه السمعة وسيلة كل حاقد".

وأضاف ريان جيلر قائلًا: "البعض يتقن في انتقاد وتشويه سمعة الآخرين.. ولو نظرت إلى حالة تختار من أين تبدأ ولكن الله يمهل ولا يهمل"، مستخدمًا آية قرآنية أخرى تقول: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد".

وأردف ريان جيلر قائلًا: "من بداية مسيرتي والكل يشيد في أخلاقي وأدبي ما عمر يوم طلع شيء سيء عني.. لا تصدقوا أي شي ينقال! كذب.. حسبي الله ونعم الوكيل".

يأتي هذا بعدما كتب شهاب "ملح إنستغرام" تعليقًا على صورة جمعت مشاعل الشحي وأحمد خميس ومعهما ريان جيلر، رسالة يقول فيها: "عشان أوضح لكم سبب الخلاف بين الزوجين أحمد ومشاعل بكل أمانة.. اللي أعرفه إن مشاعل اكتشفت أحمد بيخونها مع ريان جيلر وهذا سبب انفصالهم عن بعض".

Advertisements

وكان قد لاحظ متابعو الزوجين مشاعل وأحمد اللذين أعلن شهاب "ملح إنستغرام" نبأ انفصالهما، إلا أنهما لم يؤكدا الخبر أو ينفيا الأمر حتى الآن، واكتفيا بشنْ تلاسن غير مباشر والذي دائمًا ما يفسره الجمهور بقصد كل منهما الآخر، تفاعل ريان جيلر مع منشوراتهما، ودعمه لكل منهما على حدة، وموافقته على حرب التلاسن القائمة؛ ما جعل رواد السوشال ميديا يشنون هجوما عليه.

وورّط المتابعون؛ ريان جيلر في أنه سبب الخلاف بين الزوجين، بسبب دعمه لحالة التلاسن الواقعة بين الطرفين، وعلّق بعضهم قائلا: "أنت تلعب على الحبلين ولا شنو، تروح لطليقته وارجع له اختار لك مكان واحد يخي"، و"مسوي نفسه مصلح اجتماعي"، و"أنت السبب".

وكشف "شهاب" أواخر يوليو الماضي عن انفصال مشاعل الشحي وأحمد خميس، فقال في منشور له دونّه عبر حسابه في تطبيق "سناب شات" إنهما لم يعلنا الانفصال، وتمنى لهما العودة مرة ثانية.

وطلب شهاب منهما ألا يعاندا بعضهما خاصة وأن كل شخص منهما يعيش في مكان مختلف بعيدًا عن الآخر لافتًا إلى أنه يحبهما.

وكتب شهاب نصًا في تعليق على صورة جمعتهما: "للعلم أحمد ومشاعل منفصلين بس ما أعلنو! الله يردهم مرة ثانية حق بعض ولا تعاندون بعض! كل واحد فيهم عايش بروحه أحبهم ترا".