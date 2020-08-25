شكرا لقرائتكم خبر عن البرتقال والأناناس وجوز الهند أحدث تقاليع التصوير لنجمات الفن.. إيه الحكاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول العديد من الفنانات الخروج عن المألوف فى جلسات التصوير التى يخضعن لها، وابتكار أفكار جديدة فى التصوير، وآخر تلك التقاليع الجديدة التصوير بجانب الفاكهة، وخضعت النجمة سمية الخشاب إلى جلسة تصوير جديدة فى منزلها وظهرت فيها وسط "البرتقال" داخل حمام سباحة.

وسبقت النجمة سمية الخشاب، الفنانة ناهد السباعى وقد خضعت لجلسة تصوير بجانب ثمرة الأناناس، وظهرت وهى تحمل الأناناس فوق رأسها، كما ظهرت أيضا الفنانة هيدى كرم في صور و هي تحمل ثمرة جوز الهند.



سمية الخشاب



ناهد السباعى

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ناهد



هيدى كرم

وكانت سمية الخشاب قد اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في بطولة فيلم "صابر وراضى" من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد.

آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص أغنية "عربيّة أنا" الذى تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين"، والأغنية من ألحان سمية، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال".

بينما كان آخر أعمال سمية الخشاب السينمائية فيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، وشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنان أحمد رزق وزينة ووفاء عامر ومحمد لطفى وآخرون من النجوم والذى عرض في عام 2015.