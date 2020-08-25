أحمد فهمي يدعم مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان أحمد فهمي، على دعم اللاعب مؤمن زكريا، معربا عن حبه ودعمه له.

ونشر "فهمي" صورة له عبر حسابه على تويتر، وعلق: "الصورة دي اتصورتها من ٣ سنين .. طول عمري بحبك يا مؤمن.. ألف سلامة.. إن شاء الله كبوة وهتعدي وترجع أحسن من الأول".

وظهر مؤمن، مؤخرًا مع أبطال مسرحية "علاء الدين" وبدا أنه يواجه صعوبة في الحركة.

ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي أدى لابتعاده عن الملاعب، وبدأ رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

