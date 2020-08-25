فيديو ..محمد عساف يطرح برومو كليبه الجديد"سلام الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
طرح الفنان محمد عساف، برومو كليبه الغنائي الجديد "سلام الله"، الذي يستعد لطرحه قريبًا.
ونشر "عساف" البرومو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "أقدم لكم سلام الله، من إبداع نخبة من فناني فلسطين".
أغنية "سلام الله" من كلمات سائد السويركي وألحان ياسر عمر، توزيع يعقوب الأطرش، إخراج معن سمارة، وهي أغنية باللهجة الفلسطينية.
يذكر أن الفنان محمد عساف، احتفل مؤخرا بحفل زفافه في دبى، واقتصر الحفل على عدد من الأهل والأقارب بسبب أزمة كورونا، وزوجته تدعى ريم عودة، تبلغ من العمر 22 عاماً، وهي فلسطينية من أم دنماركية، تعيش في دبي، ولا تعمل بالمجال الفني.
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