شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعى الفنانة ثريا جبران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن و الأسى وزيرة الثقافة المغربية السابقة الفنانة الدكتورة ثريا جبران.

وجاء في البيان: "قدمت الفنانة الراحلة مسيرة ثقافية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الفن والإبداع والعمل الجاد على مستوى المغرب والوطن العربي، وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة و لكل فناني ومثقفي المملكة المغربية الشقيقة".

Advertisements

وتابع: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان".

وكانت "جبران" قد تعرضت لأزمة صحية حرجة، بسبب مضاعفات مرض السرطان، ما استلزم نقلها لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب منذ أيام.

ثريا جبران من مواليد 1952، وتعتبر من أشهر الممثلات المسرحيات بالمغرب، كما شاركت بالعديد من الأفلام والمسلسلات أبرزها "صقر قريش"، "عود الورد"، وغيرها.