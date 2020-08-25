محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن و الأسى وزيرة الثقافة المغربية السابقة الفنانة الدكتورة ثريا جبران.
وجاء في البيان: "قدمت الفنانة الراحلة مسيرة ثقافية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الفن والإبداع والعمل الجاد على مستوى المغرب والوطن العربي، وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة و لكل فناني ومثقفي المملكة المغربية الشقيقة".
وتابع: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان".
وكانت "جبران" قد تعرضت لأزمة صحية حرجة، بسبب مضاعفات مرض السرطان، ما استلزم نقلها لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب منذ أيام.
ثريا جبران من مواليد 1952، وتعتبر من أشهر الممثلات المسرحيات بالمغرب، كما شاركت بالعديد من الأفلام والمسلسلات أبرزها "صقر قريش"، "عود الورد"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعى الفنانة ثريا جبران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.