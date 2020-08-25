أرملة كوبي براينت تحيي ذكراه برسالة مؤثرة في عيد ميلاده ال42 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:43 صباحاً - لا أحد ربما من معجبيه استطاع نسيان نجمه الرياضي المفضل الراحل كوبي براينت الذي رحل مبكراً مع ابنته الكبرى ووريثته الرياضية بحادث طائرة مأساوي مفاجىء.

وقد أحيت فانيسا براينت البالغة من العمر 38 عاماً ،أرملة بطل كرة السلة الأمريكي الشهير كوبي براينت ذكرى عيد ميلاده ال42 ، الذي يوافق يوم أمس الأحد 23 آب- أغسطس 2020 الجاري،وتعد الذكرى الأولى لعيد ميلاده بعد وفاته فجأة بحادث طائرة هليوكبتر خاصة فوق جبال كاليفورنيا مع ابنته في 26 يناير من العام الحالي،ووجهت إليه وإلى ابنتهما الصغيرة جيانا الشهيرة بجيجي عن عمر ناهز ال13 عاماً،و التي توفيت معه على نفس الطائرة رسالة عاطفية مؤثرة

أتمنى أن تكون أنت وجيجي هنا للاحتفال بك

فانيسا براينت

وفي هذه المناسبة، شاركت فانيسا براينت، أرملة كوبي براينت، رسالة مؤثرة للغاية ومؤلمة لزوجها الرّاحل كوبي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي" إنستغرام "الذي يتابعه فيه 13 مليون و700 ألف متابع ومتابعة حول العالم، أرفقتها بصورةٍ للثنائي من أحد المناسبات، إذ كان كوبي يرتدي بدلة التاكسيدو مع ربطة البو تاي، وجلست بجانبه زوجته فانيسا وقد ارتدت فستانًا مخملياً بنفسجي اللون.

وكتبت فانيسا برسالتها المؤثرة الموجهة لزوجها الراحل كوبي براينت: " لحبيبي ولطفلي عيد ميلاد سعيد. أحبك وأفتقدك أكثر مما أستطيع شرحه. أتمنى أن تكون أنت وجيجي هنا للاحتفال بك! أتمنى أن أعد لك طعامك المفضل أو كعكة عيد ميلاد مع جيجي. أفتقد عناقك الكبير، قبلاتك، ابتسامتك، ضحكتك الصاخبة العميقة. أفتقد مضايقتك، وجعلك تضحك بشدة. أفتقدك وأنت جالس في حضني مثل طفلي الكبير. أفكر في حنانك وصبرك طوال الوقت. أفكر في كل ما ستفعله في المواقف لمساعدتي في التعامل مع كل شيء يقع في طريقي."

وأضافت برسالتها الحزينة المؤثرة: "يا إلهي، اشتقت لكما كثيرًا. أشعر أن حياتنا فارغة بشدة بدونك أنت وجيجي. لقد تحطمت تمامًا من الداخل. بقدر ما أريد البكاء، أرسم ابتسامة على وجهي لأجعل أيام بناتنا أكثر إشراقًا. أنا لست القوية، بل هم إنهم أقوياء ومرنون. أنا متأكدة من أنك فخور بهم. يرسمون الابتسامة على وجهي كل يوم".

وختمت رسالتها باعتراف يائس يعبر عن مدى حزنها العميق لغياب زوجها عن حياتها قائلة: " أنا غاضبة لأنني لم أمت أولاً. لطالما أردت أن أموت أولاً ،حتى لا أشعر بألم القلب هذا "،كان من المفترض أن تكون جيجي هنا مع شقيقاتها ،كان ينبغي أن أموت أنا".

عيد ميلاد سعيد يا أبي أفتقد إبتسامتك وضحكتك

وفعلت مثلها ابنتهما ناتاليا براينت،ووجهت هي الأخرى رسالة مؤثرة لوالدها الرياضي الراحل كوبي براينت قائلة فيها : " عيد ميلاد سعيد يا أبي،أفتقد إبتسامتك وضحكتك وعناق الدب الكبير" . "سأتذكر دائماً قيادتنا في وقت متأخر من الليل إلى السينما ،ودحرجة النوافذ ،والإستماع إلى الأغاني المفضلة لدينا،أحبك إلى الأبد ودائماً".

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ويصادف هذا الأسبوع بذكرى عيد ميلاده ال42 ،مرور 7 أشهر على مقتل لاعب كرة السلة الشهير كوبي براينت عن عمر ناهز ال41 عاماً وابنته جيانا "جيجي" البالغة من العمر 13 عاماً وسبعة آخرين بحادث تحطم مروحية فوق جبال كاليفورنيا،ويقال أن الرياح العاتية كانت السبب،وكان على الطيار تأجيل رحلته في هذا الجو غير المستقر.

وتكريماً لتاريخه الرياضي وإرثه في رياضة كرة السلة أعلنت مدينة لوس أنجلوس يوم الأثنين 24 آب – أغسطس 2020 : "يوم كوبي براينت" للإحتفال بقميصين ارتداهما الراحل كوبي براينت خلال مسيرته في فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة ويحملان رقم : 8 و24 .





