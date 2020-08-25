شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ 41.. اعرف مين النجم دا فى مرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب الإماراتى حسين الجسمى، عبر حسابه بموقع تويتر، بعيد ميلاده الـ 41، حيث فتح صندوق ذكرياته وشارك جمهوره صورته خلال فترة الطفولة، وسط تلقى التهانىء من جمهوره.

ونشر حسين الجسمى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة في فترة الطفولة وعلق قائلاً:" اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 والحمدلله على كل نعمة واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم".



حسين الجسمى عبر حسابه بموقع تويتر

من جانب أخر، اقتربت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى منذ أسبوع من 14 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، والتي تصدرت منذ نزولها تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما .

Advertisements

حسين الجسمى فى مرحلة الطفولة

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".