شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: تقدمت ببلاغات للنائب العام ضد سامح سامى وكل من ذكرنى بسوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التزمت النجمة هالة صدقى، الصمت على مدار الساعات الماضية ضد كل الأقاويل والتصريحات المسيئة والموجهة من قبل زوجها سامح سامى، وبعض الموالين له.

وقالت صدقى فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، تقدمت صباح أمس الاثنين ببلاغات للنائب العام ضد كل من تحدث عنى بشكل غير لائق ولا أخلاقى، عن طريق المحامى رفعت الشريف، وذهبت معه لمكتب النائب العام، للحصول على حقى من بعض المواقع والصحفيين الذين خاضوا فى سيرتى دون أدلة، وكذلك ضد سامح سامى والد أبنائى.

وأضافت صدقى قائلة:"منتظرة تحقيقات النائب العام، وأثق فى قضائنا الشامخ، وأى حد هيطلع يجيب سيرتى أو سيرة أولادى بأى كلام غير لائق مش هقبل ده، وبينا القضاء".

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وتابعت صدقى حديثها موجهة رسالتها لكل من يأتى بسيرتها هى وأولادها:"أتقوا الله فى كل مظلوم، وغدا ستتضح الحقيقة وسيعلمها الجميع ".

وأكدت صدقى أنها تحاملت على نفسها 5 سنوات من الإهانة والظلم من أجل أولادها خوفا على مظهر أولادها، ولكن زوجها وهو من أزاح من عليها الحرج بعدما نجح فى تدمير أولاده على حد قولها ".