شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: كان فيه قبلات فى أفلام زمان ولم يخدش حياء أى أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد صبحى، إنه يحترم تعليمات الدولة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية فى المسرح، للحد من انتشار فيروس كورونا ، مضيفا: "فيه دولة بتبوس بوسة واحدة وبوسة فى الدقن والخد و5 امواه.. أتربينا على البوس والأحضان.. والنظافة عنصر أساسى على أن تؤدى العبادات". وتابع محمد صبحى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الابراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى: "فتح المسرح محتاج تدفع 50 ألف جنيه عشان تفتح 25% من المسرح.. ومينفعش اشتغل لو فيه كرسى فاصى بضايق، المسرح بتاعى مش كبير ولن تضر إنتاجيا.. واللى شيفاه الدولة ووزارة الصحة لازم يتعمل". وأضاف صبحى: "فى وقتنا كنت بنترعش لما المدرس يبعت خطاب لولى الأمر زمان.. وإحنا فى خلل اجتماعى فى الوقت الحالى.. ولازم معلم يعلم جيدا وياخذ حقوقه كاملة.. والمعلم وولى الأمر شيء هام جدا فى التربية.. وزمان كان فيه انتماء للطالب للمدرسة والمدرس". Advertisements وأوضح الفنان: "لابد من تشجيع الفن الجيد حتى يقضى على الفن السيئ.. احترم العمل الفنى اللى بيقدم كما يحدث فى الحياة.. كان فيه قبلات فى أفلام زمان ولم يخدش حياء أى أحد.. نحترم أعمالا كثير بها لحظات تشعر بأنها فى العمل الفنى". وتابع: "ريم محمد لا لا مش مصدق أنها حامل دى بنتى.. مضيفا: "محمد رمضان بيعمل أغانى وعنده 4 عربيات والناس شافت بيته مينفعش يجسد دور أحمد زكى، كيف وهو كان لا يأخذ أجر وكان موهوبا للفن.. ونتمنى صورة أحمد زكى لا تهتز أمام المشاهد".

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