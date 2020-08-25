شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تعتذر عن "فى بيتنا روبوت" مع شيماء سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة شيرى عادل عن المشاركة فى الحكاية الأولى من مسلسل "بالقوة" بطولة شيماء سيف، والتى تحمل اسم "فى بيتنا روبوت"، حيث رشحها القائمون على العمل، إلا أنها اعتذرت لارتباطها بأكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، أولها حكاية "أمر شخصى" من مسلسل "إلا أنا" والتى بدأت تصويرها صباح اليوم الاثنين مع المخرج محمود كامل.



شيرى عادل

وتقدم شيماء سيف مسلسل "بالقوة" على طريقة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، الأولى وهى "فى بيتنا روبوت" من تأليف السيناريست أحمدى محمدى والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال وجارى اختيار مؤلف للثالثة، والعمل من وليد الحلفاوى.

وتعود شيرى عادل إلى الدراما التليفزيونية بحكاية "أمر شخصى" بعد غياب عامين اذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "السهام المارقة" في شهر رمضان 2018، وشارك في بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقي كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.

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حكاية امر شخصى

"أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وتم حتى الآن عرض حكايتين منهم على قناة dmc، هما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ومقرر عرض الحكاية الثالثة "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع خلال الأيام المقبلة، كما يتم الاستعداد للخامسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.