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شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يحتفل بتوقيع تعاقده لألبوم جديد والان مع تفاصيل الخبر
ويتعاون حميد من خلال ألبومه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمن الشعراء عزيز الشافعى وصابر كمال، ومحمد البوغة، ومدحت العدل، وأحمد حسن راؤول، ومحمود صلاح، أمير طعمية، وأحمد حبيب.
يذكر أن حميد قد انتهى من تسجيل أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى آخر أغانى ألبومه الجديد، من كلمات محمد البدرى، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع ومكساج أحمد حسام والهامي دهيمه، وجيتارات أحمد حسين.
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