فن ومشاهير

حميد الشاعرى يحتفل بتوقيع تعاقده لألبوم جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم حميد الشاعرى بتوقيعه مع إحدى شركات الإنتاج لطرح ألبومه الجديد بعد غياب عن سوق الكاسيت لمدة 14 سنة عن سوق الكاسيت إذ كانت آخر ألبوماته "روح السمارة"، وحضر التوقيع الشاعر محمد البوغة الذى يتعاون معه فى ألبومه الجديد.

 

 

ويتعاون حميد من خلال ألبومه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمن الشعراء عزيز الشافعى وصابر كمال، ومحمد البوغة، ومدحت العدل، وأحمد حسن راؤول، ومحمود صلاح، أمير طعمية، وأحمد حبيب.

 

يذكر أن حميد قد انتهى من تسجيل أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى آخر أغانى ألبومه الجديد، من كلمات محمد البدرى، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع ومكساج أحمد حسام والهامي دهيمه، وجيتارات أحمد حسين.

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