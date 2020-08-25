دينا فؤاد تظهر بـ"لوك" مرعب في كواليس مسلسل "جمال الحريم"

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية دينا فؤاد جمهورها بمقطع فيديو من كواليس مسلسلها الجديد "جمال الحريم".

الفنانة المصرية ظهرت في المقطع، الذي نشرته على حسابها بموقع "انستجرام"، أثناء وضع المكياج لها، استعدادا للتصوير.

دينا استعرضت النتيجة النهائية لشكلها بعد المكياج، لتبدو بـ "لوك" مرعب، وهو ما فسرته بأن المسلسل يدول حول الجدل والشعوذة.

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الفنانة المصرية كتبت: "بسم ﷲ توكلنا على ﷲ مسلسل جمال الحريم.. مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية".

وأضافت: "إنتاج : @synergy.tamermursiتامر مرسي - حسام شوقي، إخراج: منال الصيفي، تأليف: سوسن عامر، منتج فني : @fathi.ismail86 بطولة: نور - خالد سليم، ماكياچ: زينب حسن، شعر @mohamed_abdalah_officialاستايلست: مونيا فتح الباب".

ومسلسل "جمال الحريم" بطولة نور، ودينا فؤاد، وخالد سليم، وإسلام جمال، وفراس سعيد، حازم سمير، وكريم عبد الخالق، واسلام جمال، ورنا رئيس، ومحمد شاهين.