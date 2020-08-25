هالة صدقي تحتضن ابنيها في أول ظهور لهما بعد أزمتها الأخيرة مع زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ظهرت صورة للفنانة المصرية هالة صدقي برفقة ابنيها التوأم "سام ومريم"، وذلك في أول ظهور لهما بعد أزمتها الأخيرة مع والدهما.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة وهي تحتضن ابنيها على شاطئ البحر، وذلك خلال قضائها أجازتها الصيفية معهما.

هالة صدقي واولادها

وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، قد أثار حالة جدل واسعة بعد الفيديو الذي قام بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، شكك فيه في نسب أولاده من الفنانة إليه وكذلك اتهمها بالاستيلاء على أمواله البنكية وبيعها لنفسها قطعة أرض تعود ملكيتها له بموجب توكيل عام منه لها.

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الفنانة المصرية هالة صدقي، ردت على الفيديو المنشور لزوجها وقالت في تصريحات صحفية إنها استمعت إلى الفيديو المتداول، وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه زوجها ومحاميه بالتشهير.

وأضافت: "الفيديو فيه حاجات كتير مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة والغرض منها التشهير، لأنه لا يجوز الحديث عن الحياة الأسرية على السوشيال ميديا بهذا الشكل، والأطفال ذنبهم إيه يتعرضوا لكل ده، بيشكك في أطفاله عشان الفلوس".

هالة صدقي

وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، اتهمها بأنها ليست أم أولادهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.