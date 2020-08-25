مي حلمي تتخطي أحزانها بعد الطلاق برحلة استجمام.. وتعلق: كثرة الخذلان يبقيني صامدة

رنا صلاح الدين - بعد مرور أيام قليلة على انفصالها عن زوجها الفنان محمد رشاد، قررت الإعلامية المصرية مي حلمي أن تتخطى أحزانها، برحلة استجمام بعيدا عن الضغوطات.

الإعلامية المصرية نشرت صورة لها، على حسابها الخاص بموقع “انستجرام”، ظهرت فيها داخل الطائرة أثناء سفرها، وعلقت: “باي باي.. حبة فس”.

مي نشرت مجموعة صور لها خلال استمتاعها برحلتها، والتي ظهرت فيها آخر انطلاق، حيث ظهرت في بعض الصور داخل حمام السباحة، كما نشرت صورة تجمعها بوالدتها من الرحلة، وقالت: “الغالية أمي الضهر والسند في الدنيا".

كما كشفت مي سبب هذه القوة التي تظهر بها بعد الطلاق، بقولها: "خذلت مره وسامحت وخذلت أخرى فتوقعت الثالثه فأكتفيت وجع".

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وأضافت: "فما عدت بحده الصدمه اتفاجأ ولكن تعلمت أن كثره الخذلان يبقيني صامده، فجبرآ يا الله بقلبي جبران يتعجب له الخلق من قوه جبرانك".

وكان محمد رشاد قد أكد أنه طلق زوجته مي حلمي 3 مرات، قبل انفصالهما الأخير، وبالتالي لا يمكن لهما العودة لحياتهما الزوجية مجدداً وفقاً للشريعة الإسلامية.

رشاد فاجأ متابعيه عبر انستجرام، وكتب: "قبل أي شيء.. بسم الله الرحمن الرحيم.. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم".

وأضاف: "الآية الكريمة دي بتلخص تفاصيل كتير مش هدخل فيها لأنها تخصني وتخص طرف تاني كان في يوم جزء من حياتي".

وتابع: "وبعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل وكأنه محصلش.. أنا بطلب من كل الناس سواء بتحبني أو لا بتتابعني أو متعرفنيش أصلا إنهم يعدوا الموضوع كأنه مجاش قدامهم لإني مهما شفت من تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجي بالحلو أو الوحش. وفي الأول والآخر ياريت نراعي إن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة".

واستطرد: "قضينا أيام منها الحلو ومنها اللي مش حلو وكل شيئ نصيب وقدر من ربنا وبتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة وليها مكانة في قلبي والنصيب والعشرة انتهت لحد هنا. ودا هيكون آخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع دا".