بثينة الرئيسي تتحول لـ"باربي" بـ"لوك" جديد.. صور

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بـ "لوك" مختلف تماما.

الفنانة العمانية أطلت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بعد أن صبغت شعرها باللون الاشقر، وتزينت بمكياج قوي، مما جعلها أشبه بالدمية الشهيرة "باربي".

بثينة أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "أنا فتاة بربي .. في عالم باربي.. لم يفت الأوان بعد على تحدي باربي".

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وطلبت رأي جمهورها، بقولها: "مهما كان جمال الأشقر يظل الأسود ملكي .. ولا شرايكم ؟؟ اسود ولا اشقر ؟؟".

وبثينة الرئيسي ممثلة عُمانية تعيش في الكويت، بدأت حياتها كإعلامية، حيث عملت كمذيعة في تلفزيون سلطنة عمان، وانتقلت بعد ذلك إلى الكويت للدراسة في «المعهد العالي للفنون المسرحية»، وبدأت من هناك التمثيل.

وكانت باديتها في مسلسل حمل اسم "واو موتيل" كان يعرض أسبوعيًا على قناة الراي، وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية في الكويت ودول الخليج.