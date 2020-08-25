فنانون أظهروا محبَّتهم لزوجاتهم كلٌّ على طريقته

يُعبِّر رجال عن حبهم لزوجاتهم في كل مناسباتهم، حتى لفتوا الانتباه بطريقة حبهم لهنَّ، ولأنَّ المشاهير الرجال أكثر متابعةً من غيرهم عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي فإنه من السهل أن تعرف من منهم يظهر ذلك الحب ومن منهم يخفيه، إذ إن هناك بعضهم من لا يمل من نشر صورهِ العائلية وصورٍ تجمعه مع زوجته بطريقةٍ رومانسية، سواء كانت على السجادة الحمراء في المهرجات، أو في إجازاتهم الصيفية، حتى أنهم في بعض الأحيان ولشدة إظهارهم لذلك الحب أثاروا الغيرة في قلوب معجباتهم، فمثلا أثار نبأ زواج النجم المصري عمرو يوسف من النجمة السورية كندة علوش وإعلانه لحبه الكبير لها في كل المناسبات، ضجةً كبيرةً بين الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أن كندة علوش ردت بنفسها على كل تلك التعليقات والضجة.



فيما لفت النجم المصري آسر ياسين الأنظار بطريقة حبه لزوجته كنزي التي يكاد لا تمر مناسبةٌ واحدة من دون أن يعرب عن حبه لها أو أن يتغزل بها من خلال نشر صورٍ تجمعهما معا، على الرغم من زوجته لا تظهر كثيراً إعلاميا وليس لها صفحات على وسائل تواصل اجتماعي.



وكذلك النجم السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي اللذان تزوجا بعد قصة حبٍ لعبت الصدفة بها دورا كبيراً، فكان الزواج نهايتها السعيدة، وكذلك الأمر بالنسبة للنجم اللبناني عاصي حلاني وزوجته كوليت بولس، اللذان تزوجا بعد قصة حب كبيرة على الرغم من اختلاف ديانتهما.

وغيرهم هناك الكثير ممن جمعتهم قصص حبٍ بزوجاتهم فإنهم عادةً لا يقومون بالإعلان عن ذلك الحب من خلال نشر الصور والمواقف التي تربطهم بزوجاتهم، ربما من باب رغبتهم في عدم الحديث عن حياتهم الخاصة، وإبقائها بعيدة عن أعين الصحافة والإعلام والمعجبين، لكننا في هذا الفيديو نستعرض لكم مجموعة من النجوم الذين يظهرون حبهم في كل مناسبة.

قد يهمك أيضا:

Advertisements

عمرو يوسف يستعد لتصوير فيلم " التهويدة"

كندة علوش تكشف عن طريقتها في الوقاية من الإكتئاب