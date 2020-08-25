شبيهة أحلام نسخة طبق الأصل منها والجمهور لم يستطِع التفريق بينهما

وقع عدد كبير من الجمهور في حيرة واستغراب بسبب صورة تم تداولها على نطاق واسع، اعتقدوا بأنها للفنانة الإماراتية أحلام، ليتبين في ما بعد وفق معلقين أنها تعود لخبيرة التجميل العراقية هند الجابر.



وحملت الصورة تشابهًا كبيرًا في الملامح بين أحلام وهند، لا سيما أن الأخيرة تستخدم المكياج لتتحول إلى شبيهة المشاهير، في مقابل ذلك لم يصدق كثيرون أن هذه المرأة ليست أحلام، فظنوا أنها خضعت لعملية تجميل في وجهها حتى أصبح شكلها بهذه الطريقة، ليرد عليهم طرف آخر من المتابعين أنها ليست الفنانة الإماراتية بل هند جابر.



ونظرًا لأن جابر مهووسة بالتشبّه بالمشاهير، فإنها سبق وأنها استنسخت شكل الفنانة اللبنانية إليسا أيضًا، حيث قامت بمشاركة مقطع فيديو على إنستغرام وكأنها نسخة بملامحها.

ووجهت خبيرة التجميل التحية لإليسا قائلة: "لوك الحب لإليسا ربي يحفظك يا ملكة الإحساس"، ثم نشرت عددا من الفيديوهات التي ظهرت فيها بملامح ومكياج مماثل للنجمة إليسا على وقع أغنيتها "يا مرايتي"، وبدا اعتمادها بشكل واضح على الكونتور وظلال الوجه في محاولة منها لمقاربة شكل وحدود وجه إليسا.



وركزت على رسمة عينيها اللوزيتين بالمكياج السموكي، واعتمدت رسمة شفاه مماثلة لإليسا مع تقليدها في تعابير وجهها، وأكملت لوكها بالشعر البني مع الخصلات المنسدلة على الجبين.

وتحظى هند جابر بالكثير من الإشادات وردود الفعل الإيجابية نظرًا لقدرتها على استنساخ شكل المشاهير، كما تلقت المديح من زميلات لها في المهنة مثل خبيرة التجميل حنان نجادة، والميكاب ارتست معصومة، فشكرتهم برسالة جاء فيها: "أوجه تحية وشكرا لعمالقة فن المكياج لتعليقاتهم وشهادة اعتز بها من زملائي بمجال عملي".



ونشرت هند الجابر عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو عرضت فيه كيف حولت شكلها إلى الموناليزا عن طريق استخدام المكياج بحرفية واضحة، ولفتت جابر أنظار المتابعين، حيث علقت على الفيديو الخاص بها بأنها أصبحت "هندليزا" ممازحة جمهورها بحسها الطريف.

وقالت خبيرة التجميل إنها استخدمت طبقتين من كريم الأساس من ماركة هدى بيوتي لتتمكن من تحويل نفسها بهذا الشكل المبهر.

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