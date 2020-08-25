سلوى عثمان تكشف لـ"الراديو بيضحك" تفاصيل دورها "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة سلوى عثمان، ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة 9090، مساء الثلاثاء، مع الإذاعية فاطمة مصطفى

البرنامج من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء وتكشف الفنانة الكبيرة عن تفاصيل دورها فى مسلسل "لؤلؤ".

وتعاقدت الفنانة سلوى عثمان علي المشاركة في المسلسل، وتقوم ببطولته الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وتكشف سلوى عثمان أيضا تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسلي "البرنس"، و"خيانة عهد"، حيث تم عرضهما في رمضان الماضي وحققت فيهما نجاحا باهرا