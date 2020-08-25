فيديو.. مادلين طبر تكشف عن شفاء شقيقها وأسرته من كورونا وتوجه الشكر لهذا الفنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن شفاء شقيقها كميل رامز طبر، الذي يعيش بالإمارات هو وأسرته من فيروس كورونا، بعد إصابته هو وزوجته وأولاده بهذا الفيروس.

وحرصت "مادلين" على توجيه الشكر للفنان الإماراتي الكبير حبيب غلوم على دوره المتميز حينما لجأت إليه بعد علمها بإصابة شقيقها وأسرته بهذا الفيروس.

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وأكد الفنان الإماراتي الذي حل ضيفا عبر السكايب على برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن يومى الأحد والإثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءا، أنه لجأ هذا العام لتنظيم مهرجان نجم الصيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن المهرجان شارك فيه عدد كبير من طلاب المدارس بالإمارات، وتم الاستعانة بفريق من المتخصصين في لجان التحكيم المختلفة.

وأشار "غلوم" أنه كان قد انتهى من تصوير مسلسل "الشهد المر" الذي يعرض حاليا بالإمارات، كما انتهى من تصوير فيلم إماراتي جديد مع المخرجة نهلة الفهد.