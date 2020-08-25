عاصي الحلاني يقبل ابنته وياسمين صبري تستمتع بعطلتها الصيفية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: ياسمين عبدالعزيز نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل غرفة نومها. إيمان العاصي نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام شاطئ البحر. ماريتا الحلاني نشرت المطربة اللبنانية ماريتا الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة والدها الفنان اللبناني عاصي الحلاني وهو يقبلها. سعد لمجرد نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له داخل سيارته. ياسمين صبري Advertisements نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من إحدى الدول الأجنبية وهي تستمتع بعطلتها الصيفية. رامي رضوان نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة دنيا سمير غانم. سارة الشامي نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال انيقة. سلمى رشيد نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. مايا دياب نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ويزو نشرت الفنانة دينا محسن "ويزو"، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود.

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