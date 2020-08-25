وفاة الفنانة ثريا جبران بعد صراع مع مرض السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا منذ ساعات، الفنانة المغربية الكبيرة ثريا جبران، بعد صراع مع مرض السرطان.

الفنانة المسرحية الكبيرة لقبت بـ"سيدة الخشبة المغربية"، وشغلت منصب وزيرة الثقافة المغربية، ولها العديد من الأعمال الهامة على خشبة المسرح.

وكانت "جبران" قد تعرضت لأزمة صحية حرجة، بسبب مضاعفات مرض السرطان، ما استلزم نقلها لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب منذ أيام.

ثريا جبران من مواليد 1952، وتعتبر من أشهر الممثلات المسرحيات بالمغرب، كما شاركت بالعديد من الأفلام والمسلسلات أبرزها "صقر قريش"، "عود الورد"، وغيرها.