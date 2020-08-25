محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان محمد علي رزق مقطع فيديو يجمعه بالفنانة هنادي مهنى، عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام. وظهر الثنائي وهما يرقصان على أغنية بالنبط العريض، للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وشارك الكثير من الفنانين متابعيهم وهم يرقصون على الأغنية ذاتها.

وطرح الجسمي الأغنية مؤخرا، عبر قناته على يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد| هنادي مهنى ومحمد علي رزق يرقصان على "بالبنط العريض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.