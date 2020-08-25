شاهد .. صلاح عبد الله وعمرو عرفة في أحدث ظهور لهما

نشر النجم القدير صلاح عبد الله صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر صلاح برفقة المخرج عمرو عرفة داخل حمام السباحة.

كما طمئن صلاح عبد الله جمهوره على صحته، قائلًا: ‏تلبية لرغبة حبيبي الحاج عمرو عرفة دخلت مخصوص أطمنكم عليا ولله الحمد صحتي تمام وخلصت الأجازة بسلام

والصورة وأنا بنقذ أهلاوي متعصب وورانا متعصب آخر بيضحك .. والصورة طبعًا قبل الماتش.

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يذكر أن النجم القدير صلاح عبد الله والمخرج عمرو عرفة، شاركا سابقًا في فيلم الشبح، والفيلم من تأليف وائل عبدالله ، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة كل من أحمد عز، زينة، محمود عبدالمغني،

صلاح عبدالله، يوسف فوزي، هناء عبدالفتاح، محمد الصاوي، أشرف سرحان، باسم سمرة، صبري عبدالمنعم، أحمد صيام، محمود البزاوي، سلمى غريب، مروان عزب، ياسر عبدالقادر، شوكت الشيخ، أسامة أبو العطا، إحسان الترك، سامية كاشير، سيد الطيب، جوهري، مدحت نصار، عبدالحميد البلاسي، أحمد أبو المجد، عيد أبو الحمد، شادية الملاح، مجدي محمود، سامى فكري، عماد مصطفى، محمد حسني، أحمد هيبة، طارق عبدالرازق، محمد عبدالعظيم، أنور عبدالعظيم، محمد الهوان، منة فضالي، فيفي السباعي، طارق سليمان.