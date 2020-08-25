بالفيديو: عمرو دياب مع حبيبته دينا الشربيني في “أماكن السهر”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2020 11:31 مساءً

بدأت علاقة الحب بين عمرو دياب ودينا الشربيني في كانون الثاني من عام 2017، بعد تسريب صور وأخبار جمعتهما سويا، ثم عادت وظهرت الشربيني مع دياب في إحدى رحلاته إلى الامارات العربية المتحدة بنفس العام، لتتأكد شائعات العلاقة بينهما، وبين أخبار ألمحت لزواجهما وأخرى غمزت على مساكنة تجمعهما، تبقى الحقيقة الوحيدة أن الممثلة الشربيني على علاقة وطيدة بالهضبة عمرو دياب.

وبعد أن طرح المطرب المصري، عمرو دياب، اليوم الاثنين، أحدث أغانيه “أماكن السهر”، فاجأت الممثلة دينا الشربيني محبيها بظهورها في الكليب كموديل مع دياب.

واجتازت الأغنية 100 ألف مشاهدة على “يوتيوب” بعد مرور 88 دقيقة من طرحها على قناة عمرو دياب.

ويظهر عمرو دياب مع دينا الشربيني في أغنية “أماكن السهر” كحبيبين في أحد الأماكن السياحية، ويلهوان على الشاطئ ويقضيان سهرات ممتعة مع أصدقائهما.

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والأغنية من إخراج أحمد النجار، وكلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.

حصل عمرو دياب على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، ومنها جوائز الموسيقى العالمية 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط في الأعوام: 1998، و2002، و2007، و2014. يتجاوز عمره الفني 37 عامًا منذ انطلاق أول ألبوم له يا طريق عام 1983، وحتى ألبوم سهران عام 2020. يُعد عمرو دياب هو أول مغني عربي يدخل موسوعة

غينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

وفي عام 2019 حقق عمرو دياب المرتبة الأولى لأكثر الفنانين العرب استماعًا حول العالم، وذلك عبر تطبيق الموسيقى “أنغامي”، حيث وصل عدد المستمعين إلى 147 مليون و500 ألف مستمع. كما أن عمرو دياب يُعد أول فنان عربي يحصل على لوحة إعلانية ضخمة في نيويورك، حيث عرض تطبيق سبوتيفاي صورة المغني المصري عمرو دیاب على لوحة إعلانات سبوتيفاي في ساحة ميدان التايمز في مدینة نیویورك، والتي تُعّد إحدى المعالم السیاحیة الشهیرة في المدينة