كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سلوى عثمان تكشف على 9090 تفاصيل كفاحها فى "لؤلؤ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في السادسة مساء الثلاثاء تحل الفنانة سلوى عثمان ضيفة على فاطمة مصطفي وبرنامج الراديو بيضحك علي ٩٠٩٠

البرنامج من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء .

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وتكشف سلوي عثمان للإعلامية فاطمة مصطفى تفاصيل كفاحها فى مسلسل "لؤلؤ".

حيث تعاقدت الفنانة سلوي عثمان علي المشاركة في المسلسل وتقوم ببطولته الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام، وانتاج شركة سينرجى.

وتوضح سلوي عثمان أيضا تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسلي البرنس وخيانة عهد حيث تم عرضهما في رمضان الماضي وحققت فيهما سلوي عثمان نجاحا باهرا .