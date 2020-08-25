تراند اليوم : رامي جمال يستعد لطرح أغنية جديدة

كشف الفنان المصري ​رامي جمال عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، اذ كتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أغنية سينجل جديده قريباً جدا.. أنا في العادة مبحبش انزل سينجل بس في أغاني متستناش يا رب تعجبكم بقى”.

الجدير ذكره ان رامي جمال تحدث مؤخرا عن الحسد، قائلا: ” الحسد وانت بتبص علي غيرك وعلي اللي ربنا اداهوله اوعي تستكتره عليه اتمني لنفسك كل الخير من غير ما تتمني زواله من غيرك كل واحد ليه رزق وليك رزقك وانت بتبص خليك عارف انك مؤذي وممكن تقتل بعينيك اه والله تقتل واعرف ان قدام المميزات دي في عيوب وحاجات غاليه اتاخدت وارضي وحياة النبي”.