تراند اليوم : أيتن عامر تنفعل علي متابعة لكريم فهمي بسبب إبنته – إتفرج

شارك الفنان كريم فهمي مع متابعيه، صورة خلال استجمامه على أحد الشواطئ مع أسرته، التقطها لحظة تقبيل ابنته “نعومي” لرأسه.

كتب فهمي معلقًا على الصورة عبر Instagram: “أحلى بوسة من أحلى نعومي، ربنا يحفظها هي وأخواتها”.

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توالت التعليقات التي أبدى فيها متابعو فهمي إعجابهم بالصورة التي ظهر فيها مع ابنته، غير أن هناك متابعة تنمرت على الصورة قائلة: “ده مين نكشو ده ولا دي؟” في تنمر صريح على الفتاة الصغيرة.

تدخلت الفنانة أيتن عامر وعلقت منفعلة: “مش ذنبنا إن حضرتك مش مستوعبة إن دي بنته، وإلا ما كنتيش أتحفتينا بالكومنت المسحلل ده”!

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يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي كانت مسلسل “ونحب تاني ليه” شارك فيه مع ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، علا ‏رشدي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري، ومحمد حمدي الخبيري مخرج الوحدة ‏الثانية‎.‎

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كما ينتظر كريم فهمي عرض أحدث أفلامه “ديدو”، ويشاركه البطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

يشار إلى أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية‎”.

مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎