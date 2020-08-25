تراند اليوم : الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي.. استئناف عرض «مدرسة الحب 3» بأمر القانون

استكملت شبكة قنوات osn ، مساء أمس الأحد الموافق 23 أغسطس، عرض مسلسل « مدرسة الحب 3»، من خلال قناة يا هلا الأولى، بعد توقف دام لـ3 أسابيع، منذ عرض الحلقة الأولى ، بعد أن أثبتت الفنانة جومانا مراد ، بالطرق القانونية الرسمية، أحقيتها بملكية العمل الفني، وحرية بيعه وتسويقه.

وعرضت أمس بداية الحكاية الأولى من « مدرسة الحب 3»، والتي تتكون من 3 حلقات، بطلها الفنان المصري أمير كرارة، وبمشاركة محمد لطفي ، وصفاء سلطان.، ثم تليها الحكاية الثانية المكونة من 8 حلقات، بطلتها الفنانة السورية جومانا مراد ، ويشاركها بها بولنت إينال، ومراد يلدريم ، وإلى جانب النجم تامر حسني، والذي قام بغناء أغنية «لينا حياة بعدين» تتر المسلسل .

ويعتبر مسلسل « مدرسة الحب »، هو التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ 75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.

مسلسل « مدرسة الحب » بطولة جومانا مراد ، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، و محمد لطفي ، وصبري عبد المنعم، ولقاء سويدان، والراحل فاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.