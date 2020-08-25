تركي آل الشيخ يوضح عن فيديو قديم لـ جورج وسوف من طفولته

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن مقطع فيديو قديم ظهر فيه الفنان السوري المخضرم جورج وسوف، من طفولته حيث كان يؤدي أغنية "يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي" للموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، بشكل متميز للغاية.

وأظهر جورج وسوف، الذي استطاع بهذا المقطع أن يتصدر محرك "غوغل" ويصبح من بين الأسماء التي تدخل دائرة اهتمام الجمهور وتتصدر التريند السعودي أن يكشف عن موهبته الفنية منذ طفولته حيث أدى الأغنية ببراعة يُحسد عليها جعلت الجمهور يتفاعل بشدة مع الأغنية التي نشرها تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع "تويتر".

ووصف تركي آل الشيخ، الفنان جورج وسوف بأنه "كاريزما" وهي شهادة في فنان لا زال يُمتع الجمهور حتى الآن بأغانيه المتميزة وحفلاته الجماهيرية، حيث علقّ تركي على الفيديو بقوله: "أبو وديع كاريزما"؛ ما جعل الجمهور يتناقل الفيديو على نطاق واسع بل وحظي على تعليقات كثيرة تشيد بموهبة جورج وسوف.

والمعروف عن جورج وسوف، نُدرة تفاعله في حسابه على موقع "تويتر" ولا يدون عليه تغريدات إلا في مناسبات قليلة للغاية، غير أنه هذه المرة أحدث المقطع تفاعلًا أكبر عندما ردّ على تغريدة تركي آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر"، مؤكدًا أنّ قلبه يكبر ويفرح عندما يقرأ أي شيء في حسابه عنه، متمنيًا أن يديمه الله ويفرحه كما أسعد.

وجاء في رد جورج وسوف نصًا: "الله يديمك يا شيخ تركي... أبو ناصر الغالي.. عندما أقرأ أي شيء في صفحتك عني قلبي يكبر ويفرح.. الله يفرحك كل عمرك.. أخوك جورج وسوف (أبو وديع)".

وتفاعل المغردون وبعض المشاهير مع المقطع، مدونين تعليقات تطالب بحفلات قادمة لجورج وسوف بالسعودية ومنها منطقة القصيم، بينما أشاد البعض بموهبة جورج وسوف وأثنوا عليه كثيرًا، وتطرق البعض للدعاء إلى تركي آل الشيخ بأن يتم الله عليه الشفاء ويعود للمملكة سالمًا معافى.

وطلب الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر من تركي أن يكون هناك تعاونات فنية مع جورج وسوف واصفًا إياه بأنه تاريخ، فكتب في تعليقه: "عايزين قنابل فنية معاه بقى يا أبو ناصر.. تاريخ".

ومؤخرًا تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابة جورج وسوف بفيروس كورونا المستجد؛ ما دفعه بسبب حدة الأعراض للدخول إلى أحد المستشفيات في سوريا.

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وللاطمئنان على صحة سلطان الطرب، تواصلت "فوشيا" عبر اتصال هاتفي مع مصمم الأزياء السوري علاء سركيس وهو ابن شقيقة الفنان جورج وسوف، الذي أكد لنا بأن كل هذه الأخبار التي يتم تداولها عن جورج وسوف وعن إصابته بالفيروس هي أخبار عارية من الصحة، وهو لم يعانِ من أية أعراض شبيهة لفيروس كوفيد _ 19.

وأوضح علاء سركيس بأن أي شخص في سوريا حاليا معرض للإصابة بفيروس كورونا وذلك بسبب انتشاره بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وازدياد أعداد الإصابات التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة.

كما أضاف بأن الفنان جورج وسوف متواجد حاليا في منزله الواقع في مدينة الكفرون السورية، ويقضي أيامه هناك، وهو يتمتع بصحة جيدة ويمارس نشاطه المعتاد.

وأشار سركيس إلى أن الفنان جورج وأثناء تواجده في منزله، يقوم بالإشراف والمتابعة على أعماله الغنائية الجديدة التي من المفترض أن تبصر النور قريبا، موضحا أن هذه الأعمال سوف يتم إطلاقها بالتعاون مع شركة "روتانا" للإنتاج الفني.

يُذكر أن جورج وسوف هو مطرب سوري من مواليد مدينة الكفرون في عام 1961، بدأ بالغناء منذ سن السادسة عشرة واشتُهر بطريقة تأديته للمووايل الغنائية، كما أطلق عدة ألبومات خلال مسيرته الفنية الطويلة ومنها ألبوم "الهوى سلطان" و"صياد الطيور" و" ليل العاشقين" و"طبيب جراح" و"هي الأيام" و"كلام الناس" و"لسا الدنيا بخير" وآخرها كان ألبوم "اشتقنالك

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