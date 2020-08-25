شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تزور قبر الفنانة الراحلة رجاء الجداوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، على مشاركة صورة المذيعة بوسى شلبى خلال زيارة قبر الفنانة الراحلة، كما قدمت صدقة جارية على روحها عبارة عن مصحف.



حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوى

ونشرت أميرة صورا للمذيعة بوسى شلبى خلال قراءتها القرآن الكريم، عبر حساب الفنانة الراحلة رجاء الجداوى بموقع إنستجرام، وعلقت: "بوسي حبيتي في زيارة مامي الله يرحمها".



بوسى شلبى تقرأ القرآن أمام قبر رجاء الجداوى

من جانب آخر، كانت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، كشفت عن الأيام الأخيرة لوالدتها قبل وفاتها جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت إن والدتها كانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع فى أيامها الأخيرة، مضيفة: "ربنا بيصبر وربنا بيقوى والحمد لله على كل شىء".

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مصحف صدقة جارية على روح الفنانة رجاء الجداوى

وتابعت أميرة أنها حريصة على نشر الجديد أولا بأول على حساب والدتها الراحلة على موقع "إنستجرام" لأن ذلك حق الجمهور ليشعر أنها ما زالت وسطهم، كما أن الفنانة كانت تحرص على أن ترد على متابيعها أولا بأول على الحساب ولهذا تريد أن يستمر ذلك.

يشار إلى أن أميرة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى وحفيدتها روضة، قررت الاستمرار فى نشر صورها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، من أجل تذكير متابعيها بالدعاء لها بالرحمة.

وكانت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصور لها أثناء أدائها مناسك الحج فى مشعر منى بالأراضى المقدسة منذ 14 عامًا وتحديدًا فى موسم الحج لعام 2006.