شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد على تيك توك.. أول فيديو كوميدى مع ابنها شادى فى "البسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بفيديو طريف وخفة دم وهزار مع ابنها شادى، أعلنت المطربة سميرة سعيد عن تدشينها حسابا جديدا على موقع الفيديوهات تيك توك وسط حفاوة من جمهورها، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت الفنانة سميرة سعيد خلال قيامها بالسباحة داخل البسين مع ابنها شادى، حيث قالت: "على فكرة أنا على تيك توك"، ليرد عليها ابنها شادى، حيث قال لها: "مش هتقولى على"، لتقوم مازحة بمحاولة إغراقه في المياه "على إيه على إيه".

@samirasaid

Officially on ##TikTok♬ original sound - samirasaid

من جانب آخر، تحرص الفنانة سميرة سعيد على مشاركة جمهورها بكل ما هو جديد لديها، فيما تحرص على الخضوع لجلسات تصوير جديدة، على مدار فترات كثيرة، وتنشر الصور عبر حساباتها بمواقع التواصل.





ونشرت سميرة سعيد صورا عبر حسابها الرسمى بتويتر، وبدت أنيقة فى إطلالة شبابية، وبدا شعرها أنيقا وعفويا، فيما ارتدت نظارة شمسية، وبلوزة سوداء رياضية، وعلقت: "أتطلع دائمًا معكم لغد أفضل.. وأهدأ، فى زمن كاد الخوف أن يبدد أحلامنا".

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وكانت النجمة سميرة سعيد قد خضعت لجلسة تصوير جديدة، ظهرت بها بين الطبيعة والأشجار والورود وارتدت بها ملابس كاجول ونضارة شمسية، ونشرت صور منها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "أهم شيء هو الاستمتاع بحياتك، أن تكون سعيدًا هذا كل ما يهم".

من ناحية أخرى انتهت الديفا سميرة سعيد من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "زعلنا من بعض" استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع أمير محروس.