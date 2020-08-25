شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان زكى فطين: عشت فى الثراء والفقر وحديثى عن الساحل الشمالى "نقل تجربة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان زكى فطين عبد الوهاب، إن التدوينة التى نشرها عبر حسابه الرسمى بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن "رواد الساحل الشمالى"، لا تهدف إلى الهجوم عليهم، ولكن لانتقاد حياة البذخ التى لا طائل من ورائها، خاصة أن الاستمتاع يمكن أن يتم بشكل أبسط من ذلك، وتابع: "مفيش داعى للتعالى.. أنا لا علاقة لى بالسياسة ولكن أنقل تجربتى.. أنا عشت فى الثراء وفى الفقر وأنا بنقل تجربتى".

وأضاف "عبد الوهاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه رغم الثراء الذى كان يعيشه مع والدته القديرة الراحلة ليلى مراد، وأبيه المخرج القدير فطين عبد الوهاب، إلا أنه كان يرتاد المواصلات العامة، وكانت علاقته بابن السائق والطباخ علاقة صداقة، وتابع: "أمى جابت عربية 28 لشقيقى لما دخل الجامعة وكانت قادرة تجيب مرسيدس.. وأنا كنت بركب المواصلات العامة لأن أنا أتربيت على كدا".

وتابع "عبد الوهاب": "عمرنا ما كان عندنا فشخرة الفلوس"، مشيراً إلى أن الحياة يمكن أن تكون أبسط من ذلك ونستمتع بها أيضاً دون بذخ، لافتاً إلى أنه رغم الثراء الكبير الذى كان يعيش فيه والده ووالدته إلا أن والده مات فقيراً، مضيفاً: "أبويا كان جيبه مخروم وعشان كدا فلسنا.. مات فقيراً ومفيش حاجة خالص ولا حساب فى البنك".