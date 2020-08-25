شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر تعلن شفاء شقيقها وأسرته من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة مادلين طبر، خلال برنامجها الذى تقدمه على إحدة القنوات الفضائية، ‏شفاء شقيقها كميل رامز الطبر الذي يعيش بالإمارات هو وأسرته من فيروس ‏كورونا، بعد إصابته هو وزوجته وأولاده.‏

وكانت النجمة اللبنانية مادلين طبر نشرت صورة لأهرامات الجيزة مزينة بعلم ‏لبنان تضامنًا مع الشعب اللبنانى فى مصابه، وقالت فى تعليقها على الصورة عبر ‏حسابها بموقع "إنستجرام": "رجعت من العين السخنة مصدومة لما يحصل فى بلدى ‏الحبيب اللى بعشقه لبنان.. اتصلت بأختى ومنزلها فى منطقه الدورة على بعد 15 ‏دقيقة من المرفأ.. وجدتها منهارة.. مرعوبة.. زجاج منزلها كله تناثر فى أرجاء ‏البيت‎".

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وأضافت مادلين طبر: "الأصحاب والأهل اطمنت عليهم.. لكن اللى حصل مستفز ‏من الجهتين المسئولتين ومش عايزة فلسفة"، فيما وجهت عدة أسئلة عبرت بها عن ‏غضبها: "كيف يستغل حزب مرفأ بيروت الرسمى لحسابه هو ومن يتلقى أوامره ‏منهم؟.. ومن هو العدو الأقسى.. اللى ضرب مخازن الأسلحة أم اللى خزن ‏متفجرات وأسلحة فى ملك الحكومة وبين الناس؟‎".

وتابعت: "بحبك يا لبنان .. وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا ‏نصرخ.. محتاجين معجزة للإنقاذ.. محتاجين مخلص وطنى يضع مصلحة بلده ‏أولا.. مخلص شبه السيسى‎".