شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر تعلن شفاء شقيقها وأسرته من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وكانت النجمة اللبنانية مادلين طبر نشرت صورة لأهرامات الجيزة مزينة بعلم لبنان تضامنًا مع الشعب اللبنانى فى مصابه، وقالت فى تعليقها على الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "رجعت من العين السخنة مصدومة لما يحصل فى بلدى الحبيب اللى بعشقه لبنان.. اتصلت بأختى ومنزلها فى منطقه الدورة على بعد 15 دقيقة من المرفأ.. وجدتها منهارة.. مرعوبة.. زجاج منزلها كله تناثر فى أرجاء البيت".
وأضافت مادلين طبر: "الأصحاب والأهل اطمنت عليهم.. لكن اللى حصل مستفز من الجهتين المسئولتين ومش عايزة فلسفة"، فيما وجهت عدة أسئلة عبرت بها عن غضبها: "كيف يستغل حزب مرفأ بيروت الرسمى لحسابه هو ومن يتلقى أوامره منهم؟.. ومن هو العدو الأقسى.. اللى ضرب مخازن الأسلحة أم اللى خزن متفجرات وأسلحة فى ملك الحكومة وبين الناس؟".
وتابعت: "بحبك يا لبنان .. وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا نصرخ.. محتاجين معجزة للإنقاذ.. محتاجين مخلص وطنى يضع مصلحة بلده أولا.. مخلص شبه السيسى".
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