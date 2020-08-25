فن ومشاهير

مادلين طبر تعلن شفاء شقيقها وأسرته من فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر تعلن شفاء شقيقها وأسرته من فيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة مادلين طبر، خلال برنامجها الذى تقدمه على إحدة القنوات الفضائية، ‏شفاء شقيقها كميل رامز الطبر الذي يعيش بالإمارات هو وأسرته من فيروس ‏كورونا، بعد إصابته هو وزوجته وأولاده.‏

 

وكانت النجمة اللبنانية مادلين طبر نشرت صورة لأهرامات الجيزة مزينة بعلم ‏لبنان تضامنًا مع الشعب اللبنانى فى مصابه، وقالت فى تعليقها على الصورة عبر ‏حسابها بموقع "إنستجرام": "رجعت من العين السخنة مصدومة لما يحصل فى بلدى ‏الحبيب اللى بعشقه لبنان.. اتصلت بأختى ومنزلها فى منطقه الدورة على بعد 15 ‏دقيقة من المرفأ.. وجدتها منهارة.. مرعوبة.. زجاج منزلها كله تناثر فى أرجاء ‏البيت‎".

 

Advertisements

وأضافت مادلين طبر: "الأصحاب والأهل اطمنت عليهم.. لكن اللى حصل مستفز ‏من الجهتين المسئولتين ومش عايزة فلسفة"، فيما وجهت عدة أسئلة عبرت بها عن ‏غضبها: "كيف يستغل حزب مرفأ بيروت الرسمى لحسابه هو ومن يتلقى أوامره ‏منهم؟.. ومن هو العدو الأقسى.. اللى ضرب مخازن الأسلحة أم اللى خزن ‏متفجرات وأسلحة فى ملك الحكومة وبين الناس؟‎".

 

وتابعت: "بحبك يا لبنان .. وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا ‏نصرخ.. محتاجين معجزة للإنقاذ.. محتاجين مخلص وطنى يضع مصلحة بلده ‏أولا.. مخلص شبه السيسى‎".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مادلين طبر تعلن شفاء شقيقها وأسرته من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا