جورج كلونى يتناول 9 وجبات يوميا من أجل هذا الدور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع cheatsheet، أن النجم جورج كلوني كان يتناول 9 وجبات يوميا ليزيد من وزنه من أجل لعب دوره في فيلم Syriana"، ولأن وقت التحضير للشخصية لم يكن طويلا، أضطر كلوني لزيادة عدد الوجبات للحصول علي الوزن المناسب للشخصية التي قدمها في عام 2005 حيث اكتسب 13 كيلو فوق وزنه وقتها. من جانب آخر نشرت مجلة Life & Style تقريرا تصدر الغلاف في عددها الجديد يزعم أن أمل علم الدين وكلوني على وشك الانفصال، وأنهما يتقاتلان على تقييم الثروة، وأشارات المجلة أن السبب الثاني الذي أدى للخلاف هو القلق من الوباء. لكن موقع Gossip Cop يرى أن تقرير المجلة مجرد شائعة سخيفة وليست محكمة على الإطلاق، حيث إنه ليس هناك سبب يجعل أمل تتقاتل مع جورج من أجل الثروة، حيث إنه لديها ثروتها ومكانها المرموقة قبل أن تتعرف على جورج كلوني وتتزوج منه، بالإضافة إلى أن القلق من الوباء ليس سببا يؤدى للانفصال، فالعالم كله قلق من جائحة الكورونا لكنهم لم ينفصلوا. Advertisements وكانت الناشطة الحقوقية والمحامية اللبنانية أمل علم الدين وزوجها النجم جورج كلونى قررا التبرع لصالح ثلاثة منظمات فى لبنان، وذلك وفق موقع مجلة "بيبول" التى أكدت خلال تقرير مؤخراً أن الفاجعة التى نجم عنها استشهاد أكثر من 137 مواطناً وإصابة أكثر من 5000 آخرين بالإضافة إلى أضرار مادية مدمّرة، دفعت أمل كلونى وزوجها للتبرع بـ100 ألف دولار.

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