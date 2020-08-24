كارول سماحة هذا الكلام يمثلها.. و”شكرًا”

متابعة بتجـــــــــــــرد: سجّلت النجمة اللبنانية كارول سماحة موقفًا جديدًا من كل ما يدور على مواقع التواصل الإجتماعي والردود المتضاربة بين المغردين وتحديدًا في لبنان بعد الإنفجار الذي وقع منذ أسبوعين في مرفأ بيروت.

وأيدّت كارول كلام الصحفي حسين نور الدين حول أن يكون الشخص وسطيًا وبالتالي اختيار الجيد من كل موقع ونبذ السيء من كل موقع، فأعادت نشر تغريدته التي جاء فيها: “أن تكون وسطيا لا يعني أنك بدون موقف. ألا تنتمي لحزب لا يعني عدم إمكانية اختيار الجيد من كل موقع ونبذ السيئ من كل موقع. أن تكون مؤدبا لا يعني أن تتقبل الاهانة بل أن ترد عليها بما يليق وبأدب. الفيصل هو العقل والمنطق دوما”.

وعلّقت كارول سماحة على التغريدة بالقول: “شكرا!!! هذا الكلام يمثلني”.

جدير ذكره أن كارول كانت قد أعربت عن غضبها من أداء بعض الإعلاميين والصحفيين الذين يدعمون الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، هذا بعد إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الجاري، والذي أدى الى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى.