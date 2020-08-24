شويكار رشحت هذه الممثلة لتجسيد سيرتها الذاتية

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف نجل الفنان المصري الراحل فؤاد المهندس، أن زوجة والده الفنانة الراحلة، شويكار، رشحت إحدى الممثلات لتجسيد شخصيتها في عمل درامي يوثق مشوارها الفني على الشاشة.

وأضاف الشاب في تصريح لصحيفة “الوطن” المصرية أن النجمة القديرة كانت تؤمن بموهبة الممثلة المصرية لقاء الخميسي، لتجسيد قصة حياتها، وذلك لامتلاكها القدرات الفنية الكافية لتجاوز أي صعاب تواجهها إبان تجسيدها للدور.

من جانبها، أعربت لقاء عن سعادتها بثقة النجمة الراحلة بها لتجسيد سيرتها الذاتية في الدراما، وأكدت أنها لا تستطيع قبول العرض بسهولة لأنه “ليس هيّن”، بحسب وصفها.

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وأضافت في تصريح للصحيفة: “لا أدري، فلم يخطر علي بالي أن أجسد قصة حياة نجمة في وقت من الأوقات، وبالتالي لا أملك إجابة عن هذا السؤال لأن الموضوع نفسه ليس هيناً بالمرة”.

وأشارت النجمة المصرية إلى أنها التقت شويكار عندما حضرت الأخيرة إلى المسرح لمشاهدة عرض مسرحيتها “تحب تشوف مأساة بالطبع لا” من تأليف الراحل، لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى شعبان وعبد الرحمن أبو زهرة، وأشادت بمستواها الفني، وحضنتها وقبلتها وقالت لها إنها تذكرها بنفسها في مرحلة الشباب.

وكانت نقابة الممثلين المصريين أعلنت الجمعة الموافق 14 أغسطس (آب) الجاري، وفاة الفنانة المصرية شويكار.