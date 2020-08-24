ليلى علوي تستذكر والدتها الراحلة: من يوم ما مشيتي كبرت فجاة

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيت الفنانة المصرية القديرة ليلى علوي ذكرى وفاة والدتها، ونشرت صورة قديمة لها معها، عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وكتبت ليلى علوي بتعليقها على الصورة: “كل يوم بيعدي عليا وإنتي مش معايا ملوش طعم، كل فرح ونجاح وإنتي مش جنبي ناقص، كل لحظة باشتاق فيها لحضنك ونصيحتك وقوتك ودعمك باضعف أكتر وباشتاقلك أكتر، من يوم ما مشيتي كبرت فجأة، وحسيت إني طفلة فجأة، كبرت لما بقيت لوحدي مضطرة أواجه الدنيا وأخلي بالي من نفسي وإبني وكل اللي حواليا واخد بالي من كل التفاصيل لوحدي”.

وأضافت: “حسيت إني طفلة لما لقيت نفسي تايهة ومحتاجالك ونفسي بس اسمع صوتك، سنة كاملة تانية مرت على فراقك وانتي لسه واحشاني ولسه محتاجالك يا أعظم أم ف الدنيا، وحشتيني يا ستيلا”.